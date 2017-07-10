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Василиса Кравчук установила новый мировой рекорд по плаванию в ластах

Опубликовано , 62 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Мировой рекорд, призовые места в личном и командном первенстве привезла Василиса Кравчук с чемпионата Европы.

Прославленная кузбасская пловчиха выступала на чемпионате Европы по подводному спорту (плавание в ластах) в Вроцлаве (Польша) со 2 по 7 июля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 15 стран.

Спортсмен-инструктор, заслуженный мастер спорта Василиса Кравчук заняла I место в составе эстафетной команды на дистанции 4 х 200 метров с результатом 5 минут 56,02 секунды.

Выступая в эстафете сборная команда России установила новый мировой рекорд.

В личном первенстве Василиса пришла третьей на дистанции 400 метров в ластах с результатом 3 минуты 17,08 секунды.

Тренирует пловчиху – заслуженный тренер России Людмила Кравчук.

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Мировой рекорд, призовые места в личном и командном первенстве привезла Василиса Кравчук с чемпионата Европы.

 

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