Василиса Кравчук установила новый мировой рекорд по плаванию в ластах

Мировой рекорд, призовые места в личном и командном первенстве привезла Василиса Кравчук с чемпионата Европы.

Прославленная кузбасская пловчиха выступала на чемпионате Европы по подводному спорту (плавание в ластах) в Вроцлаве (Польша) со 2 по 7 июля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 15 стран.

Спортсмен-инструктор, заслуженный мастер спорта Василиса Кравчук заняла I место в составе эстафетной команды на дистанции 4 х 200 метров с результатом 5 минут 56,02 секунды.

Выступая в эстафете сборная команда России установила новый мировой рекорд.

В личном первенстве Василиса пришла третьей на дистанции 400 метров в ластах с результатом 3 минуты 17,08 секунды.

Тренирует пловчиху – заслуженный тренер России Людмила Кравчук.