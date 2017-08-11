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Прокопчане сдадут нормативы комплекса ГТО на празднике мороженого

Опубликовано , 81 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © gto.ru

Жители Прокопьевска смогут сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на празднике мороженого, который пройдёт 12 и 19 августа.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, праздник мороженого будет проходить с 12:00 до 15:00 на территории спортивно-развлекательного центра «Солнечный» (Строителей, 10). Перед зрителями выступят юные прокопьевские артисты – участники творческих коллективов.

В программе: анимация с клоунами и сказочными героями, множество весёлых конкурсов. Главные призы – мороженое.

В это же время в «Солнечном» все желающие могут принять участие в сдаче нормативов комплекса ГТО.

«Для участников будут предложены спортивные упражнения, которые не требуют особых физических нагрузок: наклоны, отжимания, прыжки», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, по данным Минспорта, Кузбасс стабильно входит в первый десяток регионов России по активности жителей в сдаче нормативов.

Во всех 34 территориях работают муниципальные центры тестирования. На сайте всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО зарегистрированы почти 172 тыс. кузбассовцев. В регионе проводятся праздники, мастер-классы и фестивали, посвящённые проекту.

В 2010 году по инициативе Амана Тулеева Кузбасс, первым в России, возродил физкультурный комплекс ГТЗО («Готов к труду и защите Отечества»).

Первыми нормативы сдали школьники, студенты. Отличники физподготовки включены в спортивный резерв. Возродить движение помогли пенсионеры и ветераны спорта Кузбасса, доказавшие своим примером, что сдача нормативов по силам в любом возрасте.

В марте 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возвращении норм ГТО для всех россиян.

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https://gto.ru/files/uploads/newsline/800-57ed27bb20703.jpeg

Жители Прокопьевска смогут сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на празднике мороженого, который пройдёт 12 и 19 августа.

 

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