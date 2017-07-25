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Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала обращение к Аману Тулееву

Опубликовано , 101 просмотр
Автор текста Павел Казаков, АиФ-Кузбасс

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Видео © youtube.com

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции пожелала кузбасскому губернатору скорейшего выздоровления.

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская записала видеообращение к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

Бывший прокурор Крыма пожелала Тулееву скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Поклонская отметила, что для кузбассовцев Аман Тулеев является не просто губернатором, а символом и гарантом стабильности. Депутат Госдумы высказала надежду, что Аман Тулеев в скором времени вернется в регион и приступит к своим должностным обязанностям.

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Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции пожелала кузбасскому губернатору скорейшего выздоровления

 

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