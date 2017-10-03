Кузбасские энергетики запустили экологическую акцию «Бумажный бум»

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На предприятиях Сибирской генерирующей компании в Кузбассе стартовала масштабная экологическая акция по сбору макулатуры.
Она проводится молодёжными советами предприятий и экологическим объединением «Зеленая дружина СГК», сообщили в пресс-службе компании.
Акция одновременно проходит на электростанциях и теплосетевых компаниях СГК во всех городах присутствия: Кемерове, Новокузнецке, Белове и Мысках.
В течение двух месяцев энергетики будут собирать ненужные газеты, журналы, картон, листы бумаги в специально отведённых для этого помещениях.
«На предприятиях энергохлдинга не только реализуется целый комплекс природоохранных мероприятий в производственном процессе, но и сами коллективы активно участвуют в экологических акциях по очистке территорий от мусора, посадке деревьев, сбору макулатуры и отработанных элементов питания», — отметили в СГК.
На днях молодёжный совет Кузнецкой ТЭЦ передал на переработку свыше 21 кг старых батареек, собранных сотрудниками электростанции.
Итоги акции подведут в декабре перед Днём энергетика.
Вся собранная макулатура будет передана в специальные организации для переработки.
На предприятиях Сибирской генерирующей компании в Кузбассе стартовала масштабная экологическая акция по сбору макулатуры.