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Экологи-волонтёры и энергетики собрали полцентнера батареек на переработку

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © СГК

Активисты экологического объединения «Зелёная дружина» и сотрудники Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании отправили на переработку 50 килограммов отработанных батареек.

Такое количество — 50 килограммов — собрали благодаря общим усилиям: батарейки приносили и сами энергетики, и посетители здания, и неравнодушные горожане.

Отслужившие своё элементы питания будут переработаны, часть ресурсов – направлена для вторичного использования, сообщает пресс-служба СГК.

«Около двух лет назад в холле исполнительного аппарата Кузбасского филиала СГК был установлен специальный короб для сбора отработанных элементов питания. По мере наполнения энергетики и волонтёры „Зелёной дружины“ вывозят собранные батарейки и передают в специальный пункт по приёму ненужных элементов питания для их дальнейшей переработки и утилизации. За всё время удалось собрать почти 200 кг ненужных батареек», — рассказали в компании.

Батарейки передали работникам кемеровского пункта по сбору использованных элементов питания.

Напомним, батарейки содержат опасные вещества: тяжёлые металлы, в том числе особо токсичные – ртуть и кадмий, которые требуют особого обращения.

Вместе с тем, материалы, из которых сделана батарейка, это ценный ресурс: существуют технологии, которые позволяют извлечь из использованной батарейки металлы, а затем пустить их в дело – использовать в металлургии или для производства новых батареек.

Активисты «Зелёной дружины» и энергетики СГК приглашают всех присоединиться к акции. Не выбрасывать использованные батарейки, а приносить их в здание Кузбасского филиала СГК в центре города Кемерово (проспект Кузнецкий, 30).

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/92805.html

СГК

Активисты экологического объединения «Зелёная дружина» и сотрудники Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании отправили на переработку 50 килограммов отработанных батареек.

 

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