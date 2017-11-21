Кузбасские спортсменки-боксёры вернулись с медалями с Кубка России

С 16 по 19 ноября в Сыктывкаре (Республика Коми) состоялся Кубок России по боксу среди женщин от 19 до 40 лет. Кузбасские спортсменки вернулись домой с победой и призовыми местами.

В соревнованиях приняли участие 64 боксёра из 26 регионов страны.

Мастер спорта России, прокопчанка Лилия Аетбаева заняла I место в весовой категории до 51 кг. Спортсменка — серебряный призёр Кубка России 2013 года, чемпионка России 2014 года, призёр чемпионата России 2015 года, чемпион международных турниров AIBA.

Мастер спорта России Влада Калачева из Междуреченская заняла III место в весовой категории до 69 кг. Влада является победительницей первенств России 2014, 2015, 2016 годов, победительницей первенств Европы 2014, 2015 года (Италия, Болгария) и первенства мира 2015 года (Тайвань).

Также бронзу завоевала кемеровчанка Анна Анфиногенова в весовой категории до 75 кг. Анна – победительница первенства мира среди молодежи 2013 года, победительница первенств России 2014, 2015 годов, призёр чемпионата России 2017 года.

Все девушки-победительницы из Кузбасса являются членами сборной России.

В кемеровском СРК «Арена» 9 декабря пройдёт зрелищное боксёрское шоу «Битва в Сибири».

Анна Анфиногенова и Лилия Аетбаева покажут женский олимпийский бокс. В этот день состоятся также профессиональные бои. Фёдор Чудинов проведёт бой за титул чемпиона мира по версии WBA International во второй средней весовой категории.

Главный бой вечера проведёт Миша Алоян — непобеждённый российский боксер-профессионал, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион Европы, двукратный чемпион мира. На кону встречи – титул чемпиона мира по версии WBA International во второй наилегчайшей весовой категории.

Поддержкой и развитием бокса в Кузбассе занимается Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз».