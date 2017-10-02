ДТП в Новокузнецке: Автокресло и ремни безопасности спасли жизнь детям

В столкновении травмы получили двое детей

В Новокузнецке водитель автомобиля Ford Kuga протаранил Daewoo Nexia. Во второй машине пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Авария произошла в воскресенье, около 20.00 на улице Народная. Водитель автомобиля Ford Kuga, двигаясь по улице Народная в сторону улицы Обнорского, не предоставил преимущество при повороте налево и протаранил Daewoo Nexia. После этого Ford врезался в дорожный знак.

Как сообщили в ГИБДД, в результате ДТП пострадал водитель и три пассажира автомобиля Daewoo Nexia в том числе мальчик семи лет и девочка трех лет. В момент аварии дети находились на заднем пассажирском сидении. Девочка перевозилась в автокресле, а мальчик был пристегнут штатным ремнем безопасности автомобиля. По факту аварии инспекторы проводят проверку.