В Кузбассе женщина упала с четвёртого этажа, перепутав окно с дверью туалета

В Киселёвске 37-летняя женщина выпала из окна четвёртого этажа жилого дома. В настоящее время она находится в реанимации.

Инцидент произошёл накануне вечером в одном из домов по улице 50 лет Октября. Очевидцы, увидев лежащую на земле женщину, вызвали скорую помощь. Её экстренно доставили в больницу, сейчас за её жизнь борются врачи. У пострадавшей диагностировали тупую травму живота с повреждением внутренних органов и алкогольное опьянение.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медкругах, женщина выпала из окна своей квартиры, так как перепутала окно с дверью туалета.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.