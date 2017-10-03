В Кузбассе женщина упала с четвёртого этажа, перепутав окно с дверью туалета

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В Киселёвске 37-летняя женщина выпала из окна четвёртого этажа жилого дома. В настоящее время она находится в реанимации.
Инцидент произошёл накануне вечером в одном из домов по улице 50 лет Октября. Очевидцы, увидев лежащую на земле женщину, вызвали скорую помощь. Её экстренно доставили в больницу, сейчас за её жизнь борются врачи. У пострадавшей диагностировали тупую травму живота с повреждением внутренних органов и алкогольное опьянение.
Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медкругах, женщина выпала из окна своей квартиры, так как перепутала окно с дверью туалета.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Киселёвске 37-летняя женщина выпала из окна четвёртого этажа жилого дома. В настоящее время она находится в реанимации.