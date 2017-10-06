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Кузбассовец сбил лошадь на трассе и попал в больницу

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Лия Гараева, КП в Кузбассе

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Фото © img-fotki.yandex.ru

ДТП произошло в Тисульском районе

В Тисульском районе в четверг, 5 октября, произошло ДТП на трассе. Водитель за рулем Toyota Chaser сбил лошадь. В результате аварии 24-летний автомобилист попал в больницу.

«ДТП случилось в 21:05. Toyota Chaser наехала на лошадь, а затем съехала в кювет. Водителя госпитализировали. Ему назначили стационарное лечение», – рассказали «Комсомольской правде — Кемерово» в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Автомобилистам напоминают, что сейчас сокращается продолжительность светового дня. В связи с этим необходимо быть более внимательными и осторожными.

Ранее «КП — Кемерово» сообщала, что в Кемеровском районе водитель автомобиля ВАЗ-21150 сбил выбежавшего на трассу лося. В результате ДТП скончался водитель, а пассажирку легковушки доставили в больницу.

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https://img-fotki.yandex.ru/get/3005/363057016.d/0_1c7a08_6d0462ae_XL.jpg

ДТП произошло в Тисульском районе

 

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