Кузбассовец сбил лошадь на трассе и попал в больницу

ДТП произошло в Тисульском районе

В Тисульском районе в четверг, 5 октября, произошло ДТП на трассе. Водитель за рулем Toyota Chaser сбил лошадь. В результате аварии 24-летний автомобилист попал в больницу.

«ДТП случилось в 21:05. Toyota Chaser наехала на лошадь, а затем съехала в кювет. Водителя госпитализировали. Ему назначили стационарное лечение», – рассказали «Комсомольской правде — Кемерово» в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Автомобилистам напоминают, что сейчас сокращается продолжительность светового дня. В связи с этим необходимо быть более внимательными и осторожными.

Ранее «КП — Кемерово» сообщала, что в Кемеровском районе водитель автомобиля ВАЗ-21150 сбил выбежавшего на трассу лося. В результате ДТП скончался водитель, а пассажирку легковушки доставили в больницу.