Кузбассовцев предупреждают о вспышке африканской чумы свиней в соседнем регионе

Заболевание зафиксировали в Красноярском крае.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва, а также Кемеровской области заявили о том, что в соседнем с Кузбассом регионе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Красноярский край стал вторым регионом в Сибири, где появился опасный для животных вирус.

«Специалисты Управления совместно с инспекторами ГИБДД проводятся мероприятия на автодорогах Кузбасса с целью выявления и пресечения фактов ввоза продукции с территории Красноярского края с нарушением ветеринарных требований, выставлены мобильные посты на въездах в Кемерово. Также проводятся мероприятия по пресечению реализации мясной продукции в местах несанкционированной торговли и на рынках «выходного дня», — рассказали Сибдепо в ведомстве.

Напомним, африканская чума свиней не может насести вред здоровью человека, однако заражённый домашний скот гибнет. Это наносит экономический ущерб как предпринимателям, так и региону в целом. Профилактика данного заболевания обойдётся фермерам в несколько раз дешевле, чем ликвидация чумы.

О том, что делать, чтобы уберечь свиней от заражения инфекцией, читайте в материале: Кузбасским фермерам рассказали, как обезопасить свой скот от африканской чумы свиней