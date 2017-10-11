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Кузбассовцев предупреждают о вспышке африканской чумы свиней в соседнем регионе

Опубликовано , 97 просмотров
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © i.sibdepo.ru

Заболевание зафиксировали в Красноярском крае.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва, а также Кемеровской области заявили о том, что в соседнем с Кузбассом регионе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Красноярский край стал вторым регионом в Сибири, где появился опасный для животных вирус.

«Специалисты Управления совместно с инспекторами ГИБДД проводятся мероприятия на автодорогах Кузбасса с целью выявления и пресечения фактов ввоза продукции с территории Красноярского края с нарушением ветеринарных требований, выставлены мобильные посты на въездах в Кемерово. Также проводятся мероприятия по пресечению реализации мясной продукции в местах несанкционированной торговли и на рынках «выходного дня», — рассказали Сибдепо в ведомстве.

Напомним, африканская чума свиней не может насести вред здоровью человека, однако заражённый домашний скот гибнет. Это наносит экономический ущерб как предпринимателям, так и региону в целом. Профилактика данного заболевания обойдётся фермерам в несколько раз дешевле, чем ликвидация чумы.

О том, что делать, чтобы уберечь свиней от заражения инфекцией, читайте в материале: Кузбасским фермерам рассказали, как обезопасить свой скот от африканской чумы свиней

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/92598.html

http://i.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/10/pig-890778_960_720-400x261.jpg?x38503

Заболевание зафиксировали в Красноярском крае.

 

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