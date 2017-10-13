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В Кемерове магазин оштрафовали на 100 тысяч за испорченный рис

Опубликовано , 94 просмотра
Автор текста Кирилл Чащин, КП в Кузбассе

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Фото © s2.madeformums.com

У зерна был странный запах

Арбитражный суд Кемеровской области на 100 тысяч рублей оштрафовал продуктовый магазин в Кемерове. Ропотребнадзор нашел в торговой точке рис со странным запахом.

Сотрудники Роспотребнадзора в мае этого года провели проверку в продуктовом магазине на улице Дружбы. Специалисты обнаружили под прилавком рис со странным запахом. Эксперты пришли у выводу, что товар испорчен. Ведомство составило материалы и передало их в суд.

Арбитражный суд Кемеровской области признал юридическое лицо виновным в нарушении продавцом технических регламентов и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Также владелец магазина был привлечен к административной ответственности. Кроме того, к административной ответственности привлечен владелец торговой точки.

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У зерна был странный запах

 

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