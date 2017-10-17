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18 пожарных тушили загоревшиеся дом и надворную постройку в Новокузнецке

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Виктория Котова , Газета Кемерова

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Фото © PxHere

В понедельник, 16 октября, на улице Волгодонской в Новокузнецке загорелись частный жилом дом и надворная постройка. Сигнал об этом поступил дежурным МЧС в 19:56.

«Пожар произошёл в рубленом трёхкомнатном доме и рубленой надворной постройке. На момент прибытия сотрудников МЧС они горели открытым пламенем, обрушилась кровля. В результате у дома сгорели обрешётка крыши, стены внутри и снаружи, у постройки — обрешётка крыши и также стены. По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи», — сообщили «Газете Кемерова» в ГУ МЧС Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что пожар тушили 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Полностью его ликвидировали в 20:18.

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PxHere

В понедельник, 16 октября, на улице Волгодонской в Новокузнецке загорелись частный жилом дом и надворная постройка. Сигнал об этом поступил дежурным МЧС в 19:56.

 

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