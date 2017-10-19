Экологическая тропа появится в Новокузнецке 19 октября

19 октября в 13:00 на правом берегу реки Томь в Новокузнецке экологи, студенты и представители общественных организаций займутся благоустройством «Кузнецкой» экологической тропы. Это событие приурочено к 400-летнему юбилею города.

«Это одна из первых экологических троп, которая разработана в нашем городе при участии её основателя Сергея Тивякова. Она популярна у горожан, так как совмещает в себе транспортную доступность в черте города, сравнительно хорошую сохранность природы (это зелёный уголок практически в центре Новокузнецка), большую насыщенность культурными и природными объектами, причем уникальными. Мы надеемся, что открытие и популяризация тропы помогут повысить экологическую культуру населения, так одна из проблем здесь — большая замусоренность территории», — рассказала Сибдепо организатор проекта Оксана Андреева.

По словам Оксаны Андреевой, в преддверии открытия экологической тропы вместе со студентами НФИ КемГУ и волонтерами они неоднократно собирали мусор на этом месте. За один только день активисты собрали 20 мешков несортированного мусора и 11 мешков с пластиком.

Тропа будет располагаться рядом с Кузнецкой крепостью. Здесь установят девять информационных щитов, указатели, лавочки и ограждения на наиболее опасных участках.