В комитете охраны окружающей среды принимают от горожан отслужившие своё источники питания любого типа, включая и телефонные аккумуляторы.

Чтобы затем, при посредничестве единственного в городе предприятия по транспортировке отработанных батареек, доставить их на единственный в стране завод по переработке…

Правильная утилизация крайне важна. Одна пальчиковая батарейка может отравить до 20 квадратных метров почвы, попадая при этом и в грунтовые воды, испаряя вредные химикаты в воздух. А ведь одна только семья в год выбрасывает их десятками!..

Между тем, во многих странах принято такие отходы не просто сдавать в специализированные организации, но и платить за переработку!

Приём батареек ведется в комитете охраны окружающей среды.