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Новокузнечанам предлагают позаботиться о природе своего края — сдать батарейки

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10 канал

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Фото © снимок экрана

В комитете охраны окружающей среды принимают от горожан отслужившие своё источники питания любого типа, включая и телефонные аккумуляторы.

Чтобы затем, при посредничестве единственного в городе предприятия по транспортировке отработанных батареек, доставить их на единственный в стране завод по переработке…

Правильная утилизация крайне важна. Одна пальчиковая батарейка может отравить до 20 квадратных метров почвы, попадая при этом и в грунтовые воды, испаряя вредные химикаты в воздух. А ведь одна только семья в год выбрасывает их десятками!..

Между тем, во многих странах принято такие отходы не просто сдавать в специализированные организации, но и платить за переработку!

Приём батареек ведется в комитете охраны окружающей среды.

Адрес: Металлургов, 44 (администрации Центрального района Новокузнецка), 2 этаж.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/92780.html

снимок экрана

В комитете охраны окружающей среды принимают от горожан отслужившие своё источники питания любого типа, включая и телефонные аккумуляторы.

 

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