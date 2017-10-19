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В комитете охраны окружающей среды принимают от горожан отслужившие своё источники питания любого типа, включая и телефонные аккумуляторы.
Чтобы затем, при посредничестве единственного в городе предприятия по транспортировке отработанных батареек, доставить их на единственный в стране завод по переработке…
Правильная утилизация крайне важна. Одна пальчиковая батарейка может отравить до 20 квадратных метров почвы, попадая при этом и в грунтовые воды, испаряя вредные химикаты в воздух. А ведь одна только семья в год выбрасывает их десятками!..
Между тем, во многих странах принято такие отходы не просто сдавать в специализированные организации, но и платить за переработку!
Приём батареек ведется в комитете охраны окружающей среды.Адрес: Металлургов, 44 (администрации Центрального района Новокузнецка), 2 этаж.
В комитете охраны окружающей среды принимают от горожан отслужившие своё источники питания любого типа, включая и телефонные аккумуляторы.