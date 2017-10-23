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В Новокузнецке 12 автомобилей повредили колеса на дороге

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Кирилл Чащин, КП в Кузбассе

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Фото © anypics.ru

Водители не заметили под лужей яму

В Новокузнецке на дороге 12 автомобилистов пробили колеса. Пользователи соцсети сообщают о глубокой яме, которую не видно под лужей.

Инцидент произошел в субботу на на Нижнепролетарской улице в микрорайоне Нижнее Редаково в районе 1-ой школы. Около трех часов дня происшествие попало в объектив видеорегистратора: на обочине дороги с включенными аварийными сигналами стояли автомобили, несколько водителей уже меняли поврежденные колеса. Одни пользователи соцсети предположили, что это дело рук неизвестных хулиганов, другие говорят о глубокой яме.

«Вокруг этой ямы сейчас конусов наставили. А так да, яма глубокая... ногой попадешь — точно сломаешь. И под лужей не видно», – написал в Сети горожанин.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/92830.html

http://www.anypics.ru/pic/201210/1280x800/anypics.ru-206.jpg

Водители не заметили под лужей яму

 

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