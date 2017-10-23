В Новокузнецке 12 автомобилей повредили колеса на дороге

Водители не заметили под лужей яму

В Новокузнецке на дороге 12 автомобилистов пробили колеса. Пользователи соцсети сообщают о глубокой яме, которую не видно под лужей.

Инцидент произошел в субботу на на Нижнепролетарской улице в микрорайоне Нижнее Редаково в районе 1-ой школы. Около трех часов дня происшествие попало в объектив видеорегистратора: на обочине дороги с включенными аварийными сигналами стояли автомобили, несколько водителей уже меняли поврежденные колеса. Одни пользователи соцсети предположили, что это дело рук неизвестных хулиганов, другие говорят о глубокой яме.