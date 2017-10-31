Кузбассовец хотел покурить и выпал из окна третьего этажа

В Новокузнецке 27-летний мужчина выпал из окна третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу.

Инцидент произошёл накануне около 11:00 на улице Тузовского, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Отмечается, что мужчина в нетрезвом состоянии сел на подоконник на кухне, чтобы покурить. Однако он покачнулся и упал вниз.

Очевидцы вызвали скорую помощь, новокузнечанина госпитализировали. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.