В Кузбассе выбрали первого регоператора по обращению с твёрдыми отходами

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Стали известны итоги отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами зоны «Юг». О них рассказали в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.
Конкурсная комиссия проверила единственную заявку на соответствие критериям отбора. В результате статус регионального оператора присвоили новокузнецкой компании «Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек»). Власти региона подписали с ней соглашение.
«В соответствии с федеральным законодательством, организация, получившая статус регионального оператора, будет уполномочена осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО», — сообщили в департаменте.
Отметим, что зона «Юг» состоит из 11 округов и муниципальных районов, начиная от Краснобродского округа и заканчивая Таштагольским районом. На данной территории живут 1,2 миллиона человек.
Стали известны итоги отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами зоны «Юг».