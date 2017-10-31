В Кузбассе выбрали первого регоператора по обращению с твёрдыми отходами

Стали известны итоги отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами зоны «Юг». О них рассказали в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Конкурсная комиссия проверила единственную заявку на соответствие критериям отбора. В результате статус регионального оператора присвоили новокузнецкой компании «Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек»). Власти региона подписали с ней соглашение.

«В соответствии с федеральным законодательством, организация, получившая статус регионального оператора, будет уполномочена осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО», — сообщили в департаменте.

Отметим, что зона «Юг» состоит из 11 округов и муниципальных районов, начиная от Краснобродского округа и заканчивая Таштагольским районом. На данной территории живут 1,2 миллиона человек.