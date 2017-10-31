Газеты и интернет
Радио
-5°C, ясно
Войти на сайт

В Кузбассе выбрали первого регоператора по обращению с твёрдыми отходами

Опубликовано , 58 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

Стали известны итоги отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами зоны «Юг». О них рассказали в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Конкурсная комиссия проверила единственную заявку на соответствие критериям отбора. В результате статус регионального оператора присвоили новокузнецкой компании «Экологические технологии» (ООО «ЭкоТек»). Власти региона подписали с ней соглашение.

«В соответствии с федеральным законодательством, организация, получившая статус регионального оператора, будет уполномочена осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО», — сообщили в департаменте.

Отметим, что зона «Юг» состоит из 11 округов и муниципальных районов, начиная от Краснобродского округа и заканчивая Таштагольским районом. На данной территории живут 1,2 миллиона человек.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93011.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/b83/b83c1450-bd47-11e7-ad5a-81459c8ba129.jpg

Стали известны итоги отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами зоны «Юг».

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

Пожар на хлебокомбинате привел к дефициту хлеба в Новокузнецке

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровские управляющие организации завершили подготовку к зиме

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке девушка разбила сковородой автомобиль бывшего мужа

VSЁ42
VSЁ42

В Мысках мошенница украла 220 000 рублей под предлогом покупки коровы

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровский бизнесмен сжег «Форд» бывшего партнера

Интерфакс
Интерфакс

Путин не давал поручений по поводу конфликта Тинькова с блогерами

Экология

Ноябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить