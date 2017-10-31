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В Мариинском районе за нарушения закрыли парикмахерскую

Опубликовано , 63 просмотра
Автор текста Кирилл Чащин, КП в Кузбассе

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Фото © m.top55.info

В учреждении не было канализации и водопровода

В Мариинском районе из-за нарушения санитарных норм закрыли парикмахерскую психоневрологического интерната. Учреждение работало без канализации, водопровода и емкости для сбора волос.

Специалисты Роспотребнадзора также заключили, что внутренняя отделка парикмахерской не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Остриженные волосы сотрудники выбрасывали в ведро с бытовыми отходами.

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований послужили поводом составления административного материала в отношении Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области «Благовещенский психоневрологический интернат». Мариинский городской суд приостановил деятельность учреждения.

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В учреждении не было канализации и водопровода

 

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