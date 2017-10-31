Более 100 аварий случилось в Кузбассе из-за гололёда

За последние сутки в Кузбассе было зафиксировано 106 ДТП, которые случились из-за непростых ситуаций на дороге. В частности, этому способствовал гололёд, который образовался вместе с выпадением мокрого снега.

Как сообщают «Вести-Кузбасс», в этих авариях погибли два человека. Ещё семь получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что одно из смертельных происшествий произошло в Тяжинском районе. Там грузовик насмерть сбил женщину-пешехода. А утром во вторник под колёсами авто, которое не успело затормозить, оказались сразу две кемеровчанки.