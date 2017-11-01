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Медведь напал на охотника в Горной Шории. Кузбассовец выжил

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Алла Мождженская, Сибдепо

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Фото © j.sibdepo.ru

В настоящее время его жизнь вне опасности.

31 октября на 30-летнего мужчину, занимавшегося охотой Горной Шории, напал медведь. К счастью, охотник выжил, однако у него была сильно повреждена нога. Эвакуировать мужчину из тайги пришлось специалистам Кемеровского областного центра медицины катастроф.

«Ситуация осложнялась тем, что произошла она в труднодоступном районе Горной Шории. Выйти самостоятельно у мужчины возможности не было из-за тяжёлого ранения ноги. За пострадавшим вылетел вертолет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На борту вертолета врач Центра медицины катастроф оказал мужчине первую помощь. Пострадавший эвакуирован и доставлен в Таштагольскую районную больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Сибдепо напоминает: если на вас напал медведь, убегать от него бесполезно, эти животные могут развивать скорость до 40 км/ч. Оптимальный вариант — притвориться мёртвым: лечь на живот или свернуться в позу младенца, руки сцепить над головой для её защиты. Сконцентрировав все силы, надо перетерпеть, если медведь начнет вас нюхать. Иногда зверь забрасывает жертву сухими листьями и ветками и уходит прочь. Терпеливо выжидайте, когда он уйдет. Главное, не шевелиться.

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В настоящее время его жизнь вне опасности.

 

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