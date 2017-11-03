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В Кемерове наградили пристава, который спас мужчину в суде

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © j.sibdepo.ru

Олег Романов получил медаль «За честь и мужество».

В Кемерове наградили пристава Олега Романова, который ранее спас мужчину в суде. Напомним, случай произошёл в мае 2017 года в Центральном районном суде областного центра.

Тогда у ответчика во время ожидания вызова судьи в холле здания возник эпилептический приступ. Окружающие растерялись, однако Олег Романов – нет. Он оказал мужчине первую помощь.

В День судебного пристава Олег Романов получил медаль «За честь и мужество». Ранее Сибдепо сообщал, что за последние 15 лет это второй случай в региональном УФССП России, когда пришлось оказывать экстренную помощь такого характера в здании суда.

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http://j.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/11/IMG_1283-400x274.jpg?x30340

Олег Романов получил медаль «За честь и мужество».

 

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