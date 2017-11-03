В Кемерове наградили пристава, который спас мужчину в суде

Олег Романов получил медаль «За честь и мужество».

В Кемерове наградили пристава Олега Романова, который ранее спас мужчину в суде. Напомним, случай произошёл в мае 2017 года в Центральном районном суде областного центра.

Тогда у ответчика во время ожидания вызова судьи в холле здания возник эпилептический приступ. Окружающие растерялись, однако Олег Романов – нет. Он оказал мужчине первую помощь.

В День судебного пристава Олег Романов получил медаль «За честь и мужество». Ранее Сибдепо сообщал, что за последние 15 лет это второй случай в региональном УФССП России, когда пришлось оказывать экстренную помощь такого характера в здании суда.