В Кемерове наградили пристава, который спас мужчину в суде

Последние новости:
В Новокузнецке выбрали самую красивую девушку Кузбасса
Новокузнечане устроили танцы в городском трамвае и сняли об этом клип
Кузбассовцы могут стать больничными клоунами, чтобы помогать детям
Тимати станет хедлайнером боксёрского шоу «Битвы в Сибири» в Кемерове
Строители высадили хвойную аллею в новом жилом комплексе в Кемерове
Олег Романов получил медаль «За честь и мужество».
В Кемерове наградили пристава Олега Романова, который ранее спас мужчину в суде. Напомним, случай произошёл в мае 2017 года в Центральном районном суде областного центра.
Тогда у ответчика во время ожидания вызова судьи в холле здания возник эпилептический приступ. Окружающие растерялись, однако Олег Романов – нет. Он оказал мужчине первую помощь.
В День судебного пристава Олег Романов получил медаль «За честь и мужество». Ранее Сибдепо сообщал, что за последние 15 лет это второй случай в региональном УФССП России, когда пришлось оказывать экстренную помощь такого характера в здании суда.
Олег Романов получил медаль «За честь и мужество».