СМИ рассказали о застрявших в шахте «Северная» кемеровских диггерах

Спасатели, прибывшие на помощь экстремалам, никого под землей не обнаружили

Телеканал РЕН ТВ накануне рассказал об инциденте на законсервированной шахте «Северная» в Кузбассе, где два диггера якобы спустились под землю и не смогли самостоятельно подняться на поверхность.

В заброшенной шахте из-за обрушения грунта пострадали два человека По информации СМИ, экстремалы оказались в ловушке на глубине порядка 10 метров. Вместе с ними в районе шахты было еще пять человек, которые сообщили о произошедшем спасателям и полицейским, утверждал телеканал.

В Кемеровской службе спасения изложили свою версию этой истории, пишет Правоохранительный портал Кузбасса. Там подтвердили, что спасателям действительно поступал вызов с шахты, но сделали его не знакомые диггеров, а охранник объекта. Он сообщил, что в шахту провалилось несколько человек. На место прибыли службы спасения, скорая и полиция. Сотрудники военизированной горноспасательной части спустились под землю, но никого там не обнаружили.

Подробности инцидента уточняются.