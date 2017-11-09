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Более 200 килограммов хлебобулочных изделий сняли с продажи в Кузбассе

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Лия Гараева, КП в Кузбассе

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Фото © img2.goodfon.ru

Они были с истекшим сроком годности и без документов

В Кемеровской области с начала этого года с продажи сняли 202,5 килограмма хлебобулочных изделий. У них истек срок годности. Также не было документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, реализация продукции, не соответствующей установленным требованиям.

«За девять месяцев 2017 года отобрано и исследовано по санитарно-химическим и физико-химическим показателям 539 проб хлебобулочных изделий и 501 проба кондитерских изделий, в том числе 88 кондитерских изделий с кремом, из них одна проба не соответствовала установленным требованиям по физико-химическим показателям», — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также исследовано 380 проб хлебобулочных изделий, 959 проб кондитерских изделий по микробиологическим показателям. Из них 10 проб первых и 17 проб вторых не соответствовали гигиеническим требованиям.

Нарушителей оштрафовали на общую сумму более 2,5 миллиона рублей. А деятельность четырех предприятий приостанавливалась на срок до 40 суток.

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Они были с истекшим сроком годности и без документов

 

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