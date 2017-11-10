Кузбасс вошел в десятку самых активных участников акции «Вода России-2017»

Как сообщили в областном департаменте природных ресурсов, межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз» подвела итоги акции «Вода России».

Акция проходила с 1 июня по 30 сентября 2017 года по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках реализации проекта федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 году».

Мероприятие направлено на улучшение экологической ситуации на водных объектах, формирование экологической культуры, стимулирование населения к поддержанию чистоты водоёмов. Участие в акции «Вода России» приняли 83 региона. Общее количество участников – 1,5 млн человек. За четыре месяца очищены от мусора берега 10 тыс. водных объектов, более половины из них взяты под общественный контроль. Количество собранного мусора – 240 тыс. куб. м.

По результатам проведения акции в 2017 году составлен рейтинг наиболее активных регионов-участников. Первое место заняла Республика Ингушетия, где участие в мероприятиях приняли 107 тыс. человек. Кемеровская область вошла в десятку лучших регионов, заняв седьмое место.

Кузбасс поддержал всероссийские водоохранные мероприятия проведением многочисленных акций. Одной из самых значимых стала акция «Чистая река – чистые берега». В 2017 году она прошла уже пятый раз, в рамках всероссийской акции – третий. Так, на территории муниципальных образований были организованы экосубботники по очистке берегов малых рек и водоемов, водоохранных зон и мест массового отдыха, а также познавательные программы, флэшмобы, тематические беседы и конкурсы. В мероприятиях приняли участие волонтёры из школ и вузов, представители общественных организаций, работники администраций.

Например, в Кемерове 5 тыс. 424 кузбассовца приняли участие в очистке берегов озер, рек, прудов, дамб, собрали и вывезли 410 куб. м мусора. Наибольшее количество неравнодушных граждан, принявших участие акции, оказалось в Междуреченске — более 12,5 тыс. человек. Они собрали и вывезли свыше 62 тонн бытового мусора. Их силами очищены русла рек Каялансу, Ольжерас, Томь, Уса, Мрассу, водоема по центральной улице Горького в п. Притомский.

Кроме того, с 1 мая по 30 сентября в Новокузнецке были убраны 14 км берегов рек и водоохранных зон р. Томь, Аба, Горбуниха, Кондома, Байдаевка, Казачка и другие места на общей площади 140 га. В уборке приняли участие 2 тыс. 460 человек, которые собрали более 70 тонн мусора. На убранных местах размещены информационные плакаты, призывающие сохранять чистоту.

Начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий сообщил, что за четыре месяца участие в природоохранных мероприятиях приняли 65 тыс. кузбассовцев. Их силами вывезено 6 тыс. тонн отходов и бытового мусора, очищено более 140 тыс. кв. м территории.