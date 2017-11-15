Кемеровчанка купила в комиссионке микроволновку с тараканами

Последние новости:
Кузбасским чиновникам вручили золотые знаки отличия ГТО
В Кемерове нашли опасные и некачественные «незамерзайки»
На площади Советов в Кемерове смонтировали хоккейную коробку
Кемеровчанин получил срок за попытку откупиться от транспортной полиции
В Междуреченске мать случайно отравила дочерей-близнецов назальными каплями
В Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обратилась местная жительница с жалобой на комиссионный магазин, расположенный по адресу: Инициативная, 22. Дело в том, что женщина купила в торговой точке микроволновую печь, а, придя домой, обнаружила, что в ней поселились тараканы.
Специалисты провели проверку в помещениях магазина. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые связаны с отсутствием защиты от синантропных членистоногих. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», заселённость рыжими тараканами составила 20 %.
Владельца магазина привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 1 000 рублей.
В Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обратилась местная жительница с жалобой на комиссионный магазин, расположенный по адресу: Инициативная, 22. Дело в том, что женщина купила в торговой точке микроволновую печь, а, придя домой, обнаружила, что в ней поселились тараканы.
Специалисты провели проверку в помещениях магазина. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые связаны с отсутствием защиты от синантропных членистоногих. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», заселённость рыжими тараканами составила 20 %.
Владельца магазина привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 1 000 рублей.