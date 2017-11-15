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Кемеровчанка купила в комиссионке микроволновку с тараканами

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обратилась местная жительница с жалобой на комиссионный магазин, расположенный по адресу: Инициативная, 22. Дело в том, что женщина купила в торговой точке микроволновую печь, а, придя домой, обнаружила, что в ней поселились тараканы.

Специалисты провели проверку в помещениях магазина. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые связаны с отсутствием защиты от синантропных членистоногих. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», заселённость рыжими тараканами составила 20 %.

Владельца магазина привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 1 000 рублей.

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http://gazeta.a42.ru/uploads/0f6/0f6afe20-c9cf-11e7-a5f7-7d728ce0892e.jpg

В Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обратилась местная жительница с жалобой на комиссионный магазин, расположенный по адресу: Инициативная, 22. Дело в том, что женщина купила в торговой точке микроволновую печь, а, придя домой, обнаружила, что в ней поселились тараканы.

Специалисты провели проверку в помещениях магазина. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые связаны с отсутствием защиты от синантропных членистоногих. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», заселённость рыжими тараканами составила 20 %.

Владельца магазина привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 1 000 рублей.

 

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