Кемеровчанка купила в комиссионке микроволновку с тараканами

В Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обратилась местная жительница с жалобой на комиссионный магазин, расположенный по адресу: Инициативная, 22. Дело в том, что женщина купила в торговой точке микроволновую печь, а, придя домой, обнаружила, что в ней поселились тараканы.

Специалисты провели проверку в помещениях магазина. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые связаны с отсутствием защиты от синантропных членистоногих. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», заселённость рыжими тараканами составила 20 %.

Владельца магазина привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 1 000 рублей.