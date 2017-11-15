В Кемерове нашли опасные и некачественные «незамерзайки»

Стеклоомывающие жидкости проверили специалисты ФБУ «Кемеровский ЦСМ».

Эксперты ФБУ «Кемеровский ЦСМ» проверили 15 образцов стеклоомывающих жидкостей, которые продают в столице Кузбасса. Специалисты выяснили, что в четырёх из них было превышенное содержание метанола. При этом шесть «незамерзаек» не соответствовали заявленной на этикетке температуре морозоустойчивости.

Как рассказали Сибдепо в ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области, при определении температуры кристаллизации у шести производителей фактические параметры замерзания, обозначенные на этикетке, оказались значительно меньше. Например, у «Жидкости стеклоомывающей зимней «Siberia» -30°С» (изготовитель ООО «Вертикаль» г. Владимир) на этикетке обозначена температура замерзания в -30°С, при лабораторном исследовании реальная температура кристаллизации составила -21°С. В этот же список попали:

«Средство для очистки стекол автомобиля «Autoline» -25°С» (ООО «Ренессанс Косметик», Алтайский край, г. Барнаул). Показатели: -25°С/ -22°С;

«Незамерзающая стеклоомывающая жидкость «Kristalloff» -15°С, ТУ 2384-001-02483066-2016» (ООО «КИРОВ АВТОХИМ», г. Киров). Показатели: -15°С/ -12°С;

«Низкотемпературная стеклоомывающая жидкость «ВОЛНА» -15°С» (ООО «ТрансКом», Алтайский край, г. Барнаул). Показатели: -15°С/-9°С;

«Низкотемпературная стеклоомывающая жидкость «ВОЛНА» -20°С» (ООО «ТрансКом», Алтайский край, г. Барнаул). Показатели: -20°С/- 14°С;

«Незамерзающая жидкость для стеклоочистителя «FORTELA ICE» -30°С» (ООО «ХИМ ГРУПП КУЗБАСС», г. Новокузнецк». Показатели: -30°С/-14°С.

При этом некоторые «незамерзайки» показали себя лучше, чем заявил производитель. До -17°С выдержала стеклоомывающая жидкость «Прозрачная» марка «Е» («Хвойный аромат») (Производитель ООО «Химпром» г. Кемерово), хотя порог замерзания на этикетке был указан в -15°С. То же самое касается «Cредства для очистки стекол автомобиля «Autoline» -15°С (ООО «Ренессанс Косметик» Алтайский край, г. Барнаул), которое показало результат в -18°С.

В «Кемеровском ЦСМ» добавили, что у четырёх «незамерзаек» эксперты нашли значительное превышение содержания метанола:

«Жидкость стеклоомывающая зимняя «Siberia» -30°С» (изготовитель ООО «Вертикаль» г. Владимир) – при допустимом содержании метанола не более 0,05% лабораторные исследования выявили 13,55% (превышение в 271 раз);

«Универсальный очиститель (средство для стекол) «2000 PROFESSIONAL -15°С», ГОСТ 32478-2013» – содержание метанола 0,0776 % (в 1,5 раза);

«Низкотемпературная стеклоомывающая жидкость «ВОЛНА» -15°С» (ООО «ТрансКом», Алтайский край, г. Барнаул) – содержание метанола 0,1036% (в 2 раза);

«Низкотемпературная стеклоомывающая жидкость «ВОЛНА» -20°С» (ООО «ТрансКом», Алтайский край, г. Барнаул) – содержание метанола 0,0757% (в 1,5 раза).

«Наличие в составе «незамерзайки» очень вредного метилового спирта чревато серьёзными проблемами со здоровьем. Как правило, стеклоомывающие жидкости, которые имеют метанол в своём составе, не имеют резкого запаха. Но это совсем не говорит о безопасности, а скорее наоборот. Жидкости же с резким запахом изготовлены с использованием изопропилового спирта. На его основе, с добавлением антикоррозионных и моющих присадок, красителей, отдушки, и других полезных компонентов производится большинство «незамерзаек», – прокомментировала результаты лабораторных исследований начальник испытательной лаборатории ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Марина Иголинская.

Кроме того, в продукции некоторых производителей специалисты выявили значительное содержание этилового спирта. Это переводит «незамерзайку» в разряд спиртосодержащей продукции.