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Кемеровчане помогли спасти отставшего от стаи лебедя

Опубликовано , 49 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © снимок экрана

Кузбассовцы привезли в центр помощи диким и экзотическим животным КемГУ лебедя. Птицу нашли в одном из дворов деревни Подъяково.

Как сообщают «Вести-Кузбасс», птица, скорее всего, отбилась от стаи и не смогла с сородичами улететь на юг. Сейчас лебедь находится в вольере с коршунами.

«До весны вряд ли он сможет улететь. Либо везти его на Алтай, на озеро, где лебеди зимой зимуют, либо отдавать в заповедник. Может быть, наше руководство построит для него специальный вольер», — сказал заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов КемГУ Николай Скалон.

Планируется провести лебедю обследование, после чего решить его судьбу.

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снимок экрана

Кузбассовцы привезли в центр помощи диким и экзотическим животным КемГУ лебедя. Птицу нашли в одном из дворов деревни Подъяково.

 

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