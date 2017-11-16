Кемеровчане помогли спасти отставшего от стаи лебедя

Кузбассовцы привезли в центр помощи диким и экзотическим животным КемГУ лебедя. Птицу нашли в одном из дворов деревни Подъяково.

Как сообщают «Вести-Кузбасс», птица, скорее всего, отбилась от стаи и не смогла с сородичами улететь на юг. Сейчас лебедь находится в вольере с коршунами.

«До весны вряд ли он сможет улететь. Либо везти его на Алтай, на озеро, где лебеди зимой зимуют, либо отдавать в заповедник. Может быть, наше руководство построит для него специальный вольер», — сказал заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов КемГУ Николай Скалон.

Планируется провести лебедю обследование, после чего решить его судьбу.