Кемеровчане помогли спасти отставшего от стаи лебедя

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Кузбассовцы привезли в центр помощи диким и экзотическим животным КемГУ лебедя. Птицу нашли в одном из дворов деревни Подъяково.
Как сообщают «Вести-Кузбасс», птица, скорее всего, отбилась от стаи и не смогла с сородичами улететь на юг. Сейчас лебедь находится в вольере с коршунами.
«До весны вряд ли он сможет улететь. Либо везти его на Алтай, на озеро, где лебеди зимой зимуют, либо отдавать в заповедник. Может быть, наше руководство построит для него специальный вольер», — сказал заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов КемГУ Николай Скалон.
Планируется провести лебедю обследование, после чего решить его судьбу.
Кузбассовцы привезли в центр помощи диким и экзотическим животным КемГУ лебедя. Птицу нашли в одном из дворов деревни Подъяково.