Ночью на складе в Новокузнецке сгорело 200 «квадратов» стройматериалов

К тушению пожара от МЧС России привлекались 27 человек и восемь единиц техники.

17 ноября в Новокузнецке на Кузнецком шоссе горел частный склад. Сигнал о происшествии спасатели получили в 3:15. Пожар был ликвидирован в 04:18.

«На момент прибытия первого подразделения из склада шёл дым. В результате в строении сгорели стройматериалы на площади 200 кв. м», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 27 человек и восемь единиц техники.