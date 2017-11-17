Ночью на складе в Новокузнецке сгорело 200 «квадратов» стройматериалов

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К тушению пожара от МЧС России привлекались 27 человек и восемь единиц техники.
17 ноября в Новокузнецке на Кузнецком шоссе горел частный склад. Сигнал о происшествии спасатели получили в 3:15. Пожар был ликвидирован в 04:18.
«На момент прибытия первого подразделения из склада шёл дым. В результате в строении сгорели стройматериалы на площади 200 кв. м», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 27 человек и восемь единиц техники.
К тушению пожара от МЧС России привлекались 27 человек и восемь единиц техники.