Газеты и интернет
Радио
-7°C, ясно
Войти на сайт

В ночь на 22 ноября в Кузбассе выпала треть декадной нормы снега

Опубликовано , 96 просмотров
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

Последние новости:

Фото © j.sibdepo.ru

На очистке областных и городских трасс задействованы 2,7 тысяч человек и 1,7 тысяч единиц спецтехники.

В ночь на среду, 22 декабря, местами в Кузбассе выпала треть декадной нормы снега. Днём в регионе ожидается юго-западный ветер местами с порывами до 17 м/с, на дорогах возможен гололёд.

По данным ИДЦ ЖКХ Кузбасса, борьбу со снегом ведут 2,7 тысяч человек и 1,7 тысяч единиц спецтехники, сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

В связи с выпадением большого количества снега и неблагоприятным прогнозом на последующие дни замгубернатора Дмитрий Кудряшов обязал замов глав территорий по ЖКХ взять под личный контроль своевременную очистку автодорог, дворов, тротуаров, остановок, подходов к школам, детским садам, больницам, выполнение противогололёдных мероприятий.

«Проведите внеплановые массовые акции по очистке пешеходных зон и улиц с привлечением промышленных предприятий, студентов, работников бюджетных учреждений и торговли», — отметил замгубернатора.

Коммунальщики продолжают очищать городские улицы от снега. Автомобилисты могут сообщать дорожникам о заснеженных и скользких участках трасс по телефону горячей линии: 8 (3842) 36-81-83. По очистке дворов следует обращаться в управляющие компании.

Напомним, из-за осадков и нескольких ДТП в областном центре утром 22 ноября 2017 года были зафиксированы восьмибалльные пробки, в том числе на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Сибиряков-гвардейцев, на Логовом шоссе в сторону Кузнецкого моста и на улице Нахимова до проспекта Шахтёров.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93632.html

http://j.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/11/FC2A4409-400x267.jpg?x64127

На очистке областных и городских трасс задействованы 2,7 тысяч человек и 1,7 тысяч единиц спецтехники.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Тулеев впервые за полгода выступит перед широкой аудиторией

REGNUM
REGNUM

В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Хворостовского

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

У жителей Новокузнецка изъяли 14 единиц оружия

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Житель Кузбасса «выкуривал» посетителей кафе дымовой шашкой

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Анжеро-Судженске появился центр адаптации для подростков

Газета Кемерова
Газета Кемерова

За сутки в Кемерове выпала полудекадная норма снега

Экология

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить