В ночь на 22 ноября в Кузбассе выпала треть декадной нормы снега

На очистке областных и городских трасс задействованы 2,7 тысяч человек и 1,7 тысяч единиц спецтехники.

В ночь на среду, 22 декабря, местами в Кузбассе выпала треть декадной нормы снега. Днём в регионе ожидается юго-западный ветер местами с порывами до 17 м/с, на дорогах возможен гололёд.

По данным ИДЦ ЖКХ Кузбасса, борьбу со снегом ведут 2,7 тысяч человек и 1,7 тысяч единиц спецтехники, сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

В связи с выпадением большого количества снега и неблагоприятным прогнозом на последующие дни замгубернатора Дмитрий Кудряшов обязал замов глав территорий по ЖКХ взять под личный контроль своевременную очистку автодорог, дворов, тротуаров, остановок, подходов к школам, детским садам, больницам, выполнение противогололёдных мероприятий.

«Проведите внеплановые массовые акции по очистке пешеходных зон и улиц с привлечением промышленных предприятий, студентов, работников бюджетных учреждений и торговли», — отметил замгубернатора.

Коммунальщики продолжают очищать городские улицы от снега. Автомобилисты могут сообщать дорожникам о заснеженных и скользких участках трасс по телефону горячей линии: 8 (3842) 36-81-83. По очистке дворов следует обращаться в управляющие компании.

Напомним, из-за осадков и нескольких ДТП в областном центре утром 22 ноября 2017 года были зафиксированы восьмибалльные пробки, в том числе на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Сибиряков-гвардейцев, на Логовом шоссе в сторону Кузнецкого моста и на улице Нахимова до проспекта Шахтёров.