Строители высадили хвойную аллею в новом жилом комплексе в Кемерове

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На территории строящегося жилого комплекса «Восточный» работники предприятий строительной отрасли холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» высадили около 200 саженцев сосны.
Строительство ЖК «Восточный» началось в сентябре 2016 года. Это самый масштабный проект комплексной застройки в современной истории Кузбасса: планируется возвести 41 жилой дом на миллион квадратных метров.
В жилом комплексе также возведут четыре детских сада на 1 080 мест, две школы на 1 655 учеников, спортивные объекты, детские игровые площадки, подземный и наземный паркинг и другие объекты.
«Строители «СДС» традиционно сдают дома с выполненным благоустройством двора и прилегающей территории. С ключами от квартиры жильцы получают и комфорт: асфальтированные дороги, тротуары, пешеходные дорожки, зоны отдыха, детские площадки, и конечно же озеленённую территорию, где высажены деревья, кустарники, выполнен ландшафтный дизайн», — прокомментировала генеральный директор ООО «СДС-Финанс» Светлана Кононова.
В посадке деревьев участвовали коллективы ООО «Кемеровский ДСК», ООО «СДС-Строй», ООО ПИ «Кузбассгорпроект», ООО «Мазуровский кирпичный завод» и активисты молодёжных советов «СДС».
Уже в декабре 2017 года здесь будет сдан первый дом, напротив которого и появилась хвойная аллея для будущих жильцов. Это дом переменной этажности (12-16 этажей) на 297 квартир. Общая жилая площадь 12 366 «квадратов».
Жилой комплекс возводится по уникальной немецкой сборно-монолитной технологии «СДС -2010/15». После монтажа получаются абсолютно гладкие конструкции, которые не нужно штукатурить и шпаклевать, сразу можно клеить обои.
Компания приближает жильё комфорт-класса к стандартам бизнес-класса: в домах «Восточного» будут высокие потолки – 2,85 метра, большие панорамные окна, лифты OTIS, квартиры предлагаются в нескольких вариантах отделки.
«Наши строители не только возводят, но и созидают: построил дом, посадил дерево. Я делаю бетон для плит, которые использованы в строительстве первого объекта жилого комплекса, а сегодня с коллегами уже закладываю добрые традиции — озеленение территории. Жильцы смогут видеть, как растёт аллея и, возможно, присоединятся к дальнейшим посадкам», — поделился мнением участник акции, механик участка БРУ «Кемеровского ДСК» Вячеслав Совеснов.
В тот же день ещё 120 деревьев высадили в жилом комплексе «Европейские провинции», который также возводят строители «СДС».
На территории строящегося жилого комплекса «Восточный» работники предприятий строительной отрасли холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» высадили около 200 саженцев сосны.