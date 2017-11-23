Школьников Кузбасса зовут поучаствовать в олимпиаде «Символы России»

Сегодня, 23 ноября, кузбасские школьники могут принять участие во всероссийской олимпиаде «Символы России».

Организаторами всероссийской литературно-географической олимпиады выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Российская государственная детская библиотека, Государственный музей истории российской литературы имени Даля, Русское географическое общество.

В 2017 году олимпиада приурочена к Году экологии и особо охраняемых территорий в России.

«Основные цели и задачи – повышение интереса к природе и литературе нашей страны, выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально-аналитических способностей и интереса к исследовательской деятельности», — сообщили в пресс-службе обладминистрации.

В Кузбассе олимпиада пройдёт 23 ноября на 34 площадках в 19 муниципалитетах. Участие примут школьники в возрасте от 8 до 14 лет.

К примеру, одной из площадок станет Кемеровская областная библиотека для детей и юношества. Ответить на вопросы олимпиады можно будет в 10:00, 12:00 и 13:00 (здание на проспекте Ленина, 71) и в 13:00 (Арочная, 21А).

Узнать адреса площадок и время проведения олимпиады в территориях региона можно по телефону (384-2) 36-40-06.