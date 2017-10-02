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Добровольцы помогли спасти от огня хозяйство в Новокузнецком районе

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © sibkray.ru

Добровольные пожарные помогли профессиональным огнеборцам в ликвидации возгорания, которое произошло в воскресенье днём в посёлке Весёлый.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, в диспетчерскую службу пожарной охраны Новокузнецкого района поступило сообщение о возгорании надворной постройки. О случившемся сообщила хозяйка дома, на чьей территории начался пожар.

Существовала угроза перехода огня на частный жилой дом.

«Сотрудники пожарной охраны немедленно выехали на вызов. Вместе с тем, сигнал о возгорании был передан добровольным пожарным Красулинского сельского поселения», — уточнили в ведомстве.

Добровольцы приехали на место пожара через пять минут после прибытия профессиональных огнеборцев и сразу включились в работу.

«Благодаря совместной оперативной и слаженной работе в короткое время пожар был ликвидирован полностью, также удалось избежать распространения огня на жилой дом», — отметили в ГУ МЧС.

По предварительной оценке специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Спасатели напоминают, что только ответственное отношением к правилам пожарной безопасности может быть залогом безопасности жизни и имущества.

«При обнаружении признаков возгорания незамедлительно звоните по телефонам пожарно-спасательной службы: «01» или «101» (с мобильного)», — напомнили в МЧС.

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Добровольные пожарные помогли профессиональным огнеборцам в ликвидации возгорания, которое произошло в воскресенье днём в посёлке Весёлый.

 

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