Новокузнечан напугали человеческие ноги в мусорном контейнере

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Рано утром на улице Клубной в Новокузнецке было многолюдно: местные жители подняли панику, когда увидели, что из мусорного контейнера торчат человеческие ноги.
Они были замотаны в ковёр и торчали из горы мешков с мусором.
В распоряжении «Правоохранительного портала Кузбасса» есть фотографии с места происшествия. На снимках видно, что в мусорном контейнере лежит свёрнутый ковёр, из которого видны человеческие ноги в ботинках.
«Очевидцы произошедшего сразу подумали, что это труп и имело место убийство человека, поэтому вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Они и выяснили, откуда ноги растут», — пишет портал.
Оказалось, что никакого преступления не было, а всё произошедшее – чья-то шутка.
В ковёр были замотаны старые протезы ног. При этом кто-то намеренно надел на них ботинки и завернул «ноги» в ковёр, чтобы создать видимость того, что внутри может быть труп.
Такие шутки происходят в Кемеровской области не в первый раз. В марте этого года во дворе кемеровской многоэтажки прохожие обнаружили отрезанную «человеческую ногу» в ботинке, которая на самом деле оказалась свиным копытом. При этом на конечность был аккуратно надет носок.
Рано утром на улице Клубной в Новокузнецке было многолюдно: местные жители подняли панику, когда увидели, что из мусорного контейнера торчат человеческие ноги.