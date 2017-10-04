Новокузнечан напугали человеческие ноги в мусорном контейнере

Рано утром на улице Клубной в Новокузнецке было многолюдно: местные жители подняли панику, когда увидели, что из мусорного контейнера торчат человеческие ноги.

Они были замотаны в ковёр и торчали из горы мешков с мусором.

В распоряжении «Правоохранительного портала Кузбасса» есть фотографии с места происшествия. На снимках видно, что в мусорном контейнере лежит свёрнутый ковёр, из которого видны человеческие ноги в ботинках.

«Очевидцы произошедшего сразу подумали, что это труп и имело место убийство человека, поэтому вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Они и выяснили, откуда ноги растут», — пишет портал.

Оказалось, что никакого преступления не было, а всё произошедшее – чья-то шутка.

В ковёр были замотаны старые протезы ног. При этом кто-то намеренно надел на них ботинки и завернул «ноги» в ковёр, чтобы создать видимость того, что внутри может быть труп.

Такие шутки происходят в Кемеровской области не в первый раз. В марте этого года во дворе кемеровской многоэтажки прохожие обнаружили отрезанную «человеческую ногу» в ботинке, которая на самом деле оказалась свиным копытом. При этом на конечность был аккуратно надет носок.