Газеты и интернет
Радио
5°C, облачно
Войти на сайт

Новокузнечан напугали человеческие ноги в мусорном контейнере

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © cdn.tvc.ru

Рано утром на улице Клубной в Новокузнецке было многолюдно: местные жители подняли панику, когда увидели, что из мусорного контейнера торчат человеческие ноги.

Они были замотаны в ковёр и торчали из горы мешков с мусором.

В распоряжении «Правоохранительного портала Кузбасса» есть фотографии с места происшествия. На снимках видно, что в мусорном контейнере лежит свёрнутый ковёр, из которого видны человеческие ноги в ботинках.

«Очевидцы произошедшего сразу подумали, что это труп и имело место убийство человека, поэтому вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Они и выяснили, откуда ноги растут», — пишет портал.

Оказалось, что никакого преступления не было, а всё произошедшее – чья-то шутка.

В ковёр были замотаны старые протезы ног. При этом кто-то намеренно надел на них ботинки и завернул «ноги» в ковёр, чтобы создать видимость того, что внутри может быть труп.

Такие шутки происходят в Кемеровской области не в первый раз. В марте этого года во дворе кемеровской многоэтажки прохожие обнаружили отрезанную «человеческую ногу» в ботинке, которая на самом деле оказалась свиным копытом. При этом на конечность был аккуратно надет носок.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/incidents/92412.html

http://cdn.tvc.ru/pictures/o/179/910.jpg

Рано утром на улице Клубной в Новокузнецке было многолюдно: местные жители подняли панику, когда увидели, что из мусорного контейнера торчат человеческие ноги.

 

Яндекс.Новости

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В кемеровскую Лесную Поляну провели два газопровода

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Водитель переехал пешехода и скрылся с места ДТП в Прокопьевске

mk-kuzbass.ru
mk-kuzbass.ru

Кемеровский аэропорт возобновляет рейсы в Индию и Вьетнам

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Юрге пьяный работник СТО угнал автомобиль клиентки

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Назначен новый главврач Кемеровской областной больницы

VSЁ42
VSЁ42

Соцсети: мать маньяка Спесивцева просит милостыню в Осинниках

Происшествия

Октябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
23
4
5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить