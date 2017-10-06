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Один погиб, трое пострадали в ДТП с двумя ВАЗами на «встречке» у Кедровки

Опубликовано , 81 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © storage.realist.online

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием двух легковых автомобилей ВАЗ, в результате которого погиб один человек, ещё трое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, авария произошла вчера около 19:15 в районе поворота на посёлок Кедровский — на 301-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Здесь столкнулись автомобили ВАЗ-21093 и ВАЗ-2114.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа городского УМВД, бригады скорой медицинской помощи и МЧС.

«Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В результате автоаварии смертельно травмирована пассажирка ВАЗ-21093. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены оба водителя транспортных средств и пассажирка ВАЗ-2114», — сказали в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы).

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает автомобилистам, что в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо выбирать скорость движения, исходя из конкретных дорожных и погодных условий, избегать резких манёвров, строго следовать требованиям правил дорожного движения.

«Очень важно следить за техническим состоянием транспортного средства, чистотой и исправностью внешних световых приборов и стеклоочистителей», — добавили в полиции.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/incidents/92499.html

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Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием двух легковых автомобилей ВАЗ, в результате которого погиб один человек, ещё трое получили травмы.

 

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