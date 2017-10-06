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Житель Белова хранил револьвер с боеприпасами в детской комнате

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © ГУ МВД по Кузбассу

В Белове на скамье подсудимых оказался 380летний местный житель, который хранил оружие и боеприпасы в коробке из-под обуви в детской комнате.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов».

«Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Беловский» получили оперативную информацию о том, что горожанин незаконно хранит в своей квартире оружие. В ходе проведенной проверки данные сведения подтвердились», — уточнили в ведомстве.

При обыске в его жилище полицейские обнаружили и изъяли сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также более 400 различных боеприпасов.

«Хозяин жилища хранил оружие и патроны в детской комнате в коробке из-под обуви. Он пояснил, будто приобрёл пистолет для самообороны. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, он стал фигурантом уголовного дела», — отметили в главке МВД.

Как установили баллистическая и криминалистическая экспертизы, проведённые в Экспертно-криминалистическом центре областного ГУ МВД, изъятые у беловчанина револьвер и часть патронов пригодны для производства выстрелов.

Материалы дела с обвинительным актом направлены на рассмотрение в Беловский городской суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — пять лет лишения свободы.

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ГУ МВД по Кузбассу

В Белове на скамье подсудимых оказался 380летний местный житель, который хранил оружие и боеприпасы в коробке из-под обуви в детской комнате.

 

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