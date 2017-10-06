Житель Белова хранил револьвер с боеприпасами в детской комнате

Последние новости:
Репост в соцсети помог найти мать двух потерявшихся в Белове детей
В Кузбассе маленькие дети потерялись на железной дороге
Всероссийские соревнования по корэш стартуют в Кемерове
Девушек Кузбасса приглашают на всероссийские конкурсы красоты
Выездные консультации врачей получили более 32 тысяч кузбассовцев
В Белове на скамье подсудимых оказался 380летний местный житель, который хранил оружие и боеприпасы в коробке из-под обуви в детской комнате.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов».
«Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Беловский» получили оперативную информацию о том, что горожанин незаконно хранит в своей квартире оружие. В ходе проведенной проверки данные сведения подтвердились», — уточнили в ведомстве.
При обыске в его жилище полицейские обнаружили и изъяли сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также более 400 различных боеприпасов.
«Хозяин жилища хранил оружие и патроны в детской комнате в коробке из-под обуви. Он пояснил, будто приобрёл пистолет для самообороны. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, он стал фигурантом уголовного дела», — отметили в главке МВД.
Как установили баллистическая и криминалистическая экспертизы, проведённые в Экспертно-криминалистическом центре областного ГУ МВД, изъятые у беловчанина револьвер и часть патронов пригодны для производства выстрелов.
Материалы дела с обвинительным актом направлены на рассмотрение в Беловский городской суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — пять лет лишения свободы.
В Белове на скамье подсудимых оказался 380летний местный житель, который хранил оружие и боеприпасы в коробке из-под обуви в детской комнате.