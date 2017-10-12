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Жителя Новокузнецкого района оштрафовали за шпионские очки

Опубликовано , 73 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Суд вынес приговор 33-летнему жителю Новокузнецкого района за незаконный оборот специальных технических средств.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 138.1 УК РФ «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», сообщает областное следственное управления СК РФ.

В прошлом году мужчина через интернет приобрёл видеоустройство, предназначенное для скрытого наблюдения и замаскированное под солнцезащитные очки.

Следствием и судом установлено, что весной текущего года он решил продать шпионское устройство, о чём разместил в интернете объявление.

«Данная информация заинтересовала сотрудников отдела «К» ГУ МВД России по Кемеровской области. В ходе оперативного мероприятия «проверочная закупка » мужчина был задержан», — сообщает ведомство.

Записывающее устройство мужчина пытался продать за 700 рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

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https://i.ytimg.com/vi/gLKMy2y7Sfg/maxresdefault.jpg

Суд вынес приговор 33-летнему жителю Новокузнецкого района за незаконный оборот специальных технических средств.

 

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