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Кузбасский парень украл у пенсионерки телевизор из-за реалити-шоу

Опубликовано , 79 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © static.wixstatic.com

В беловском посёлке Бабанаково полицейские задержали злоумышленника, похитившего телевизор у хорошо знакомой 82-летней пенсионерки, чтобы та не смогла посмотреть реалити-шоу.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что злоумышленник под угрозой ножа похитил из её квартиры телевизор. Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая хорошо знакома с налётчиком, которым оказался ранее неоднократно судимый 22-летний местный житель. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Оказалось, что горожанка часто приглашала его в гости, кормила, оставляла на ночлег, вместе они смотрели по телевизору реалити-шоу.

Пенсионерка даже давала деньги мужчине, чтобы он съездил на кастинг реалити-шоу, но тот потратил все наличные на спиртное и сказал ей, будто уже прошёл отбор.

«Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что забрал телевизор у потерпевшей, которая его регулярно «спонсировала», только затем, чтобы она не смогла увидеть в эфире, что на кастинге его никогда не было», — пояснили в ведомстве.

В итоге не ставший звездой телешоу парень теперь проходит подозреваемым по уголовному делу о разбое, за который ему грозит до восьми лет лишения свободы.

«На время следствия фигурант заключён под стражу. Похищенный телевизор сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице», — добавили в ГУ МВД.

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http://static.wixstatic.com/media/55591a_96e2375832bd449794f96f715dca447b.jpg

В беловском посёлке Бабанаково полицейские задержали злоумышленника, похитившего телевизор у хорошо знакомой 82-летней пенсионерки, чтобы та не смогла посмотреть реалити-шоу.

 

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