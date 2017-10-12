Кузбасский парень украл у пенсионерки телевизор из-за реалити-шоу

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В беловском посёлке Бабанаково полицейские задержали злоумышленника, похитившего телевизор у хорошо знакомой 82-летней пенсионерки, чтобы та не смогла посмотреть реалити-шоу.
Пожилая женщина рассказала полицейским, что злоумышленник под угрозой ножа похитил из её квартиры телевизор. Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая хорошо знакома с налётчиком, которым оказался ранее неоднократно судимый 22-летний местный житель. Подозреваемого задержали по горячим следам.
Оказалось, что горожанка часто приглашала его в гости, кормила, оставляла на ночлег, вместе они смотрели по телевизору реалити-шоу.
Пенсионерка даже давала деньги мужчине, чтобы он съездил на кастинг реалити-шоу, но тот потратил все наличные на спиртное и сказал ей, будто уже прошёл отбор.
«Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что забрал телевизор у потерпевшей, которая его регулярно «спонсировала», только затем, чтобы она не смогла увидеть в эфире, что на кастинге его никогда не было», — пояснили в ведомстве.
В итоге не ставший звездой телешоу парень теперь проходит подозреваемым по уголовному делу о разбое, за который ему грозит до восьми лет лишения свободы.
«На время следствия фигурант заключён под стражу. Похищенный телевизор сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице», — добавили в ГУ МВД.
В беловском посёлке Бабанаково полицейские задержали злоумышленника, похитившего телевизор у хорошо знакомой 82-летней пенсионерки, чтобы та не смогла посмотреть реалити-шоу.