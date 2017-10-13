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Пьяный новокузнечанин выпал с третьего этажа, меняя лампочку в уличном фонаре

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Автор текста Сергей Ершов

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Фото © s3-ap-northeast-1.amazonaws.com

Житель Новокузнецка выпал из окна на третьем этаже, пытаясь в пьяном виде в час ночи поменять лампочку в уличном фонаре.

В результате падения он отделался переломом ноги.

Инцидент произошёл минувшей ночью в одном из домов по улице Тореза.

Местные жители, услышавшие крики и увидевшие лежащего на земле мужчину, вызвали «скорую помощь».

С переломом ноги потерпевшего доставили в больницу. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от источника в медицинских кругах, новокузнечанин получил травму в результате падения из окна.

По словам мужчины, он пытался поменять лампочку в уличном светильнике, расположенном на фасаде дома между вторым и третьим этажами, но не рассчитал свои силы и упал.

Почему это понадобилось делать в час ночи, горожанин пояснить не смог.

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Житель Новокузнецка выпал из окна на третьем этаже, пытаясь в пьяном виде в час ночи поменять лампочку в уличном фонаре.

 

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