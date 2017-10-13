Пьяный новокузнечанин выпал с третьего этажа, меняя лампочку в уличном фонаре

Последние новости:
Кемеровчанка стала финалисткой популярного в Великобритании кулинарного шоу
Новокузнецкий «Металлург» объявил конкурс среди болельщиков на вбрасывание шайбы
Кемеровские школьники создали мультфильм о ремонте городских дорог
Кузбасский парень украл у пенсионерки телевизор из-за реалити-шоу
Жителя Новокузнецкого района оштрафовали за шпионские очки
Житель Новокузнецка выпал из окна на третьем этаже, пытаясь в пьяном виде в час ночи поменять лампочку в уличном фонаре.
В результате падения он отделался переломом ноги.
Инцидент произошёл минувшей ночью в одном из домов по улице Тореза.
Местные жители, услышавшие крики и увидевшие лежащего на земле мужчину, вызвали «скорую помощь».
С переломом ноги потерпевшего доставили в больницу. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от источника в медицинских кругах, новокузнечанин получил травму в результате падения из окна.
По словам мужчины, он пытался поменять лампочку в уличном светильнике, расположенном на фасаде дома между вторым и третьим этажами, но не рассчитал свои силы и упал.
Почему это понадобилось делать в час ночи, горожанин пояснить не смог.
Житель Новокузнецка выпал из окна на третьем этаже, пытаясь в пьяном виде в час ночи поменять лампочку в уличном фонаре.