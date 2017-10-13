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Четверо пострадали при столкновении двух иномарок в Юрге

Опубликовано , 102 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © media.al.com

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, после которого четыре человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 20:20 на улице Исайченко в Юрге. Здесь столкнулись автомобили Toyota Platz и Nissan, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине Nissan, который от удара развернуло.

«В результате чего пострадал пешеход, находившийся рядом с данным транспортным средством. Также медицинская помощь понадобилась владелице Nissan и двум пассажирам Toyota. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Водитель Toyota с места ДТП скрылся. В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали его.

Инспекторы ДПС составили на него административный протокол за «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», санкции которой предусматривают в качестве наказания лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», согласно санкциям которой максимальное наказание составляет два года лишения свободы», — добавили в ГУ МВД.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, после которого четыре человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

 

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