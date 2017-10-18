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Молодая семья погибла в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © vsluh.ru

Полицейские устанавливают обстоятельства автоаварии на территории Яшкинского района, в результате которой погибли водитель с супругой и четырёхмесячным сыном.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, ДТП произошло на 55-м километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск». Здесь столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и грузовик Nissan Diesel.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Яшкинскому району.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, двигавшийся со стороны Кемерова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком.

«В результате данного ДТП погибла молодая семья: водитель легкового автомобиля, его супруга и четырёхмесячный сын», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции регулируют движение на данном участке трассы, осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кузбасская полиция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.

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Полицейские устанавливают обстоятельства автоаварии на территории Яшкинского района, в результате которой погибли водитель с супругой и четырёхмесячным сыном.

 

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