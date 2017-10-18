Молодая семья погибла в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе

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Полицейские устанавливают обстоятельства автоаварии на территории Яшкинского района, в результате которой погибли водитель с супругой и четырёхмесячным сыном.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, ДТП произошло на 55-м километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск». Здесь столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и грузовик Nissan Diesel.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Яшкинскому району.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, двигавшийся со стороны Кемерова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком.
«В результате данного ДТП погибла молодая семья: водитель легкового автомобиля, его супруга и четырёхмесячный сын», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники полиции регулируют движение на данном участке трассы, осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Кузбасская полиция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.
Полицейские устанавливают обстоятельства автоаварии на территории Яшкинского района, в результате которой погибли водитель с супругой и четырёхмесячным сыном.