В Кемерове за пьяное вождение оштрафовали владельца гидроцикла

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Сотрудники Кемеровского линейного пункта полиции совместно с сотрудниками областной ГИМС проводили рейды на Томи.
В ходе штатной проверки стражи порядка выявили владельца гидроцикла, который управлял маломерным судном без прав и в состоянии опьянения.
«На берегу владелец водного мотоцикла прошёл тест, показавший наличие в его крови алкоголя. В отношении него был составлен административный протокол за управление судном в состоянии опьянения. Гидроцикл был отбуксирован на штрафстоянку», — рассказала «МедиаКузбассу» сотрудница пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина.
Мировой суд поставил привлечь кемеровчанина к ответственности и назначил ему 1,5 тыс. рублей штрафа. Кроме того, чтобы выкупить судно со штрафстоянки он должен заплатить ещё 6 тысяч рублей.
Как пояснила Елена Щербинина, с сентября этого года сотрудники Кузбасского ЛУ МВД обслуживают не только объекты железнодорожного и воздушного, но и водного транспорта. В распоряжении линейного управления имеются два катера, которые курсируют по акватории Томи.
Сотрудники Кемеровского линейного пункта полиции совместно с сотрудниками областной ГИМС проводили рейды на Томи.