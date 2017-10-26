Житель Юргинского района отомстил экс-работодателю поджогом сенохранилища

Юргинские полицейские задержали 50-летнего житель деревни Пятково, который сжёг 120 рулонов сена в отместку за своё увольнение.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, пожар произошёл на сенохранилище, принадлежащем местному сельскохозяйственному предприятию. В результате полностью сгорело более сотни рулонов.

«Предварительно, сумма причинённого ущерба составила около 150 тыс. рублей.

После тушения пожара сотрудники полиции обнаружили недалеко от места происшествия пластиковую ёмкость с остатками бензина и банку из-под алкогольного напитка и предположили, что причиной возгорания стал поджог», — рассказали в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали поджигателя. Им оказался 50-летний житель деревни Пятково Юргинского района.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что поджог совершил в отместку за то, что его уволили с предприятия.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю-мстителю может грозить до пяти лет лишения свободы.