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Житель Юргинского района отомстил экс-работодателю поджогом сенохранилища

Опубликовано , 55 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © МедиаКузбасс

Юргинские полицейские задержали 50-летнего житель деревни Пятково, который сжёг 120 рулонов сена в отместку за своё увольнение.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, пожар произошёл на сенохранилище, принадлежащем местному сельскохозяйственному предприятию. В результате полностью сгорело более сотни рулонов.

«Предварительно, сумма причинённого ущерба составила около 150 тыс. рублей.

После тушения пожара сотрудники полиции обнаружили недалеко от места происшествия пластиковую ёмкость с остатками бензина и банку из-под алкогольного напитка и предположили, что причиной возгорания стал поджог», — рассказали в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали поджигателя. Им оказался 50-летний житель деревни Пятково Юргинского района.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что поджог совершил в отместку за то, что его уволили с предприятия.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю-мстителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Юргинские полицейские задержали 50-летнего житель деревни Пятково, который сжёг 120 рулонов сена в отместку за своё увольнение.

 

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