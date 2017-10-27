Полицейские помогли жителю Юрги «переобуть» машину к зиме

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Житель Юрги поблагодарил полицейских за то, что смог вовремя поменять на своём автомобиле летние шины на зимние, которые у него украли.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в дежурную часть местной полиции обратился 35-летний мужчина, из металлического гаража которого похитили ценные вещи.
«По сигналу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в гараж, взломав гаражные ворота. Сумма причинённого ущерба составила 26 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.
Вор похитил четыре колеса с зимними шинами на дисках и два велосипеда. В период, когда автомобилисты активно меняют шины на колёсах, их пропажа особенно расстроила юргинца.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Он дал признательные показания.
«Всё похищенное им полицейские изъяли. Накануне потерпевшего пригласили в отдел полиции, где вернули его имущество. Теперь он сможет вовремя «переобуть» свой автомобиль», — отметили в ГУ МВД.
Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела о краже, за которую ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Житель Юрги поблагодарил полицейских за то, что смог вовремя поменять на своём автомобиле летние шины на зимние, которые у него украли.