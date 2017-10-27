Газеты и интернет
Радио
-7°C, ясно
Войти на сайт

Полицейские помогли жителю Юрги «переобуть» машину к зиме

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © images.lpcdn.ca

Житель Юрги поблагодарил полицейских за то, что смог вовремя поменять на своём автомобиле летние шины на зимние, которые у него украли.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в дежурную часть местной полиции обратился 35-летний мужчина, из металлического гаража которого похитили ценные вещи.

«По сигналу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в гараж, взломав гаражные ворота. Сумма причинённого ущерба составила 26 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Вор похитил четыре колеса с зимними шинами на дисках и два велосипеда. В период, когда автомобилисты активно меняют шины на колёсах, их пропажа особенно расстроила юргинца.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Он дал признательные показания.

«Всё похищенное им полицейские изъяли. Накануне потерпевшего пригласили в отдел полиции, где вернули его имущество. Теперь он сможет вовремя «переобуть» свой автомобиль», — отметили в ГУ МВД.

Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела о краже, за которую ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/incidents/92940.html

http://images.lpcdn.ca/924x615/201703/12/1365603-legalement-periode-obligatoire-pneus-hvier.jpg

Житель Юрги поблагодарил полицейских за то, что смог вовремя поменять на своём автомобиле летние шины на зимние, которые у него украли.

 

Яндекс.Новости

politexpert.net
politexpert.net

Житель Новокузнецка избил и изнасиловал 11-летнюю школьницу

ФедералПресс
ФедералПресс

В Кузбассе на пустыре нашли тело новорожденной девочки

Газета.ru
Газета.ru

Вышел второй выпуск «поединков» шестого сезона «Голоса»

ТАСС
ТАСС

Губернатор Тулеев поставил задачу сохранить шахты компании «Заречная»

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Новокузнецке ищут без вести пропавшего 23-летнего парня

stoboy.ru
stoboy.ru

В областной столице подожгли автомобиль Ford

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить