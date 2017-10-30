Добровольные пожарные помогли потушить двухквартирный дом в Яшкинском

Накануне вечером бойцы добровольной пожарной команды посёлка Яшкинский Яшкинского района участвовали в тушении пожара в частном двухквартирном жилом доме и веранде.

О возгорании на пульт пожарной связи заявила хозяйка одной из квартир дома, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Добровольной пожарной команде удалось первыми приехать к месту возгорания, к этому моменту открытым пламенем горела крыша одной из квартир дома. Существовала угроза перехода огня на крышу второй квартиры.

«Добровольцы сдерживали огонь до приезда профессиональных пожарных. Прибывшие на место расчёты огнеборцев ликвидировали горение. По предварительной оценке специалистов, причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электроприборов.

«Недопустимо при эксплуатации электрооборудования оставлять включённые электроприборы без присмотра. «Режим ожидания» у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники – это пожароопасный режим электроприбора», — уточняют спасатели.

Также в МЧС напоминают, что запрещено устанавливать электрическую бытовую технику вплотную к отопительным печам и батареям, пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями, а также использовать электрооборудование кустарного изготовления.

«При обнаружении признаков горения незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы — 101», — напомнили в ведомстве.