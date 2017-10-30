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Жителю Ленинска-Кузнецкого грозит до 10 лет за «лечение» марихуаной

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © in-news.ru

Полицейские следователи передали в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который использовал марихуану «в качестве обезболивающего».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«Фигурант данного уголовного дела был задержан сотрудниками ГИБДД в районе железнодорожного переезда. Полицейские изъяли у него пакет, внутри которого находилось два полиэтиленовых свёртка синего и чёрного цвета с веществом растительного происхождения», — рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что обвиняемый нёс около килограмма марихуаны.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела. В ходе следствия он признал свою вину и рассказал, что страдает хроническим заболеванием, из-за которого у него периодически ухудшается самочувствие, а коноплю якобы использовал в качестве обезболивающего.

Материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до десяти лет лишения свободы.

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Полицейские следователи передали в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который использовал марихуану «в качестве обезболивающего».

 

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