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Пьяный кемеровчанин выпал из окна пятого этажа общежития

Опубликовано , 41 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © vg-news.ru

Житель Кемерова после падения с высоты пятого этажа попал в реанимацию, и сейчас за его жизнь борются врачи.

Инцидент произошёл накануне вечером в доме №27А по улице Инициативная в Кировском районе. Согласно карте, там находится общежитие.

Очевидцы произошедшего вызвали на место «скорую помощь». 39-летнего пострадавшего экстренно доставили в больницу.

«У него диагностированы кататравма, закрытый перелом правой бедренной кости, перелом левой стопы и другие телесные повреждения», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

По данным портала, в момент произошедшего кемеровчанин находился в состоянии опьянения.

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http://vg-news.ru/files/news/201509/%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0_450.jpg

Житель Кемерова после падения с высоты пятого этажа попал в реанимацию, и сейчас за его жизнь борются врачи.

 

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