Пьяный кемеровчанин выпал из окна пятого этажа общежития

Житель Кемерова после падения с высоты пятого этажа попал в реанимацию, и сейчас за его жизнь борются врачи.

Инцидент произошёл накануне вечером в доме №27А по улице Инициативная в Кировском районе. Согласно карте, там находится общежитие.

Очевидцы произошедшего вызвали на место «скорую помощь». 39-летнего пострадавшего экстренно доставили в больницу.

«У него диагностированы кататравма, закрытый перелом правой бедренной кости, перелом левой стопы и другие телесные повреждения», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

По данным портала, в момент произошедшего кемеровчанин находился в состоянии опьянения.