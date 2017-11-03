Пьяный кемеровчанин выпал из окна пятого этажа общежития

Последние новости:
Строители высадили хвойную аллею в новом жилом комплексе в Кемерове
Новокузнецкий драматический театр стал участником «Золотой маски»
Кузбасс присоединился к «Большому этнографическому диктанту»
Образование и повышение доходов против радикальных идей
В КЭТК объяснили, как важны трамваи для пассажирских перевозок
Житель Кемерова после падения с высоты пятого этажа попал в реанимацию, и сейчас за его жизнь борются врачи.
Инцидент произошёл накануне вечером в доме №27А по улице Инициативная в Кировском районе. Согласно карте, там находится общежитие.
Очевидцы произошедшего вызвали на место «скорую помощь». 39-летнего пострадавшего экстренно доставили в больницу.
«У него диагностированы кататравма, закрытый перелом правой бедренной кости, перелом левой стопы и другие телесные повреждения», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
По данным портала, в момент произошедшего кемеровчанин находился в состоянии опьянения.
Житель Кемерова после падения с высоты пятого этажа попал в реанимацию, и сейчас за его жизнь борются врачи.