Добровольные пожарные спасли от огня двухквартирный дом в Топкинском районе

Бойцы добровольной пожарной команды села Зарубино Топкинского района участвовали в тушении пожара в веранде жилого двухквартирного дома.

О случившемся по телефону в оперативную службу МЧС сообщил очевидец, передаёт областной главк ведомства.

«Сотрудники пожарной части немедленно выехали на вызов. Вместе с тем сигнал о возгорании был передан добровольным пожарным села Зарубино. Добровольной пожарной команде удалось первыми приехать к месту возгорания», — говорится в сообщении.

Веранда горела открытым пламенем, которое грозило перейти на жилой дом. Добровольцы сдерживали огонь до приезда профессиональных пожарных.

«Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали горение. По предварительным данным, возможной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования», — уточнили в ГУ МЧС.

Пожарные напоминают, что при первых признаках возгорания надо незамедлительно звонить по телефонам пожарно-спасательной службы «01» или «101» с мобильного.