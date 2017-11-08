Пятеро пострадали в ДТП с участием машины «скорой помощи» в Новокузнецке

В Новокузнецке полицейские устанавливают обстоятельства автоаварии с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали пять человек.

ДТП произошло накануне около 21:35 на Кузнецком мосту в Новокузнецке: столкнулись автомобили «Toyota Allion», «Лада-2114» и ГАЗель «скорой помощи».

На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, сообщает областное ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель «Toyota Allion» не справился с управлением, допустил занос автомобиля и совершил столкновение со встречной машиной скорой помощи, после чего ГАЗель врезалась в попутный автомобиль «Лада».

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель «Toyota», водитель скорой помощи, а также три его пассажира – врач, фельдшер и санитар. Все пострадавшие мужчины в возрасте от 40 до 57 лет», — сообщили в главке полиции.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.