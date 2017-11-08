Житель Кузбасса ответит в суде за неудавшееся разбойное нападение на почтальона

Полицейские следователи передали в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, напавшего с молотком на сотрудника почты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Нападение на почтальона, разносившего пенсии, произошло в апреле в подъезде одного из домов по проспекту Ленина.

«Налётчик несколько раз ударил его молотком по голове, после чего попытался вырвать из его рук сумку с деньгами. К этому времени потерпевший разнёс уже почти все пенсии, поэтому у него оставалось небольшое количество банкнот, тем не менее, он оказал сопротивление нападавшему и не дал ему похитить сумку. Вскоре его задержали прибывшие сотрудники полиции», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый планировал преступление заранее: подготовил молоток, чтобы ударить сотрудника почты, и ножницы на случай, если понадобится разрезать сумку.

«Нападавший планировал похитить крупную сумму денег, но всё пошло не по его плану. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде», — отметили в ГУ МВД.

Как пояснили в ведомстве, санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до десяти лет лишения свободы. Кроме того, потерпевший заявил гражданский иск на сумму более 60 тыс. рублей в качестве компенсации вреда, причинённого его здоровью.