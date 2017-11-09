Серийные воры распродавали краденое на рынке в Прокопьевске

С середины сентября в полицию стали поступать заявления от жителей Центрального и Рудничного районов Прокопьевска, из домов и подсобных помещений которых пропали хозяйственный инвентарь, велосипеды и другое имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей района Тырган 25 и 27 лет, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным ведомства, один из них уже имел судимости за совершение краж, второй в настоящее время отбывает условное наказание за аналогичное преступление.

«В момент задержания оба находились в одной квартире. Оказалось, что вместе подельники не только совершали кражи, но и снимали жилплощадь. В ходе обыска полицейские обнаружили у них бытовую технику, продукты питания и одежду, которые были похищены накануне из частного дома по улице Вахрушева», — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение других похищенных вещей.

Как признались сами задержанные, после совершения краж «добычу» они продавали на рынке. Новые покупатели почему-то не задумывались о том, что дешёвый «товар» может быть краденным и, соответственно, будет изъят сотрудниками полиции.

Например, оперативники изъяли велосипед у прокопчанина, который приобрёл его у задержанных за 500 рублей вместо рыночных 6 тысяч рублей и успел уже отремонтировать его за свой счёт.

Сотрудники полиции установили причастность задержанных к совершению семи преступлений. Они стали фигурантами уголовного дела по п. «а, в» ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое им теперь грозит, составляет шесть лет лишения свободы.